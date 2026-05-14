На Одещині чиновник "намалював" собі премій на 700 тисяч

На Одещині колишній керівник будинку культури отримав підозру. Йдеться про оборудки з бюджетними коштами

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Як зʼясували правоохоронці, в період 2020-2022 років керівник будинку культури безпідставно отримував надбавки та премії, які не відповідали вимогам законодавства. Він систематично видавав накази, якими сам собі нараховував додаткові виплати.

Відомо, що загалом він нарахував собі понад 700 тисяч гривень премій. Також безпідставно було сплачено близько 150 тисяч гривень єдиного соціального внеску. В результаті підприємству завдано шкоди на понад 850 тисяч гривень.

