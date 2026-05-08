Фото ілюстративне

В Ізмаїльському районі Одеської області 8 травня семеро учнів одного з ліцеїв Саф’янівської громади потрапили до лікарні з отруєнням. Правоохоронці розпочали перевірку

Про це повідомила поліція Одеської області, передає RegioNews .

"Поліцейські проводять перевірку за фактом отруєння ліцеїстів в Ізмаїльському районі”, - йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що вдень 8 травня до них надійшло повідомлення від медиків, що до лікарні доправили сімох учнів одного з ліцеїв Саф’янівської громади з отруєнням невідомою речовиною.

За попередньою інформацією, на перерві п’ятикласники вжили пігулки, які одна з однокласниць принесла як вітаміни. Після цього всім стало зле.

Нині правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту та походження речовини, яка могла спричинити отруєння дітей.

За результатами перевірки буде надано правову кваліфікацію події.

Нагадаємо, що у Львові одразу п’ятеро вихованців закладу дошкільної освіти №183 опинилися на лікарняних ліжках із симптомами гострої кишкової інфекції. Діти з різних вікових груп почали надходити до обласної інфекційної лікарні 5 та 6 травня.