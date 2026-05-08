08 травня 2026, 20:56

На Одещині семеро дітей потрапили до лікарні через "диво-вітаміни"

В Ізмаїльському районі Одеської області 8 травня семеро учнів одного з ліцеїв Саф’янівської громади потрапили до лікарні з отруєнням. Правоохоронці розпочали перевірку

Про це повідомила поліція Одеської області, передає RegioNews.

"Поліцейські проводять перевірку за фактом отруєння ліцеїстів в Ізмаїльському районі”, - йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що вдень 8 травня до них надійшло повідомлення від медиків, що до лікарні доправили сімох учнів одного з ліцеїв Саф’янівської громади з отруєнням невідомою речовиною.

За попередньою інформацією, на перерві п’ятикласники вжили пігулки, які одна з однокласниць принесла як вітаміни. Після цього всім стало зле.

Нині правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту та походження речовини, яка могла спричинити отруєння дітей.

За результатами перевірки буде надано правову кваліфікацію події.

Нагадаємо, що у Львові одразу п’ятеро вихованців закладу дошкільної освіти №183 опинилися на лікарняних ліжках із симптомами гострої кишкової інфекції. Діти з різних вікових груп почали надходити до обласної інфекційної лікарні 5 та 6 травня.

Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
