06 травня 2026, 14:58

Мер Чорноморська йде служити до ЗСУ: що відомо

Скриншот із відео
Міський голова Чорноморська Одеської області Василь Гуляєв заявив про намір вступити до лав Збройних сил України

Про це він повідомив у відеозверненні, передає RegioNews.

"Я прийняв рішення піти до Збройних сил України. Це моє особисте рішення", – заявив Василь Гуляєв.

Він наголосив, що не переховується від обов’язків і підкреслив, що на час служби міська команда продовжить роботу.

За його словами, після завершення контракту він планує повернутися до виконання обов’язків міського голови.

"Посада, поки я буду служити, залишається за мною, команда теж залишається. Після завершення контракту я повертаюся на робоче місце", – зазначив посадовець.

Довідка: Василь Гуляєв народився 3 вересня 1963 року в смт. Олександрівка Одеської області. Був народним депутатом України VIII скликання, а міським головою Чорноморська обраний у 2020 році.

Нагадаємо, у лютому міського голову Світловодська Кіровоградської області Андрія Маліцького мобілізували. Посадовець повідомив, що після поновлення на посаді його не допустили до робочого місця, а згодом зняли з бронювання та направили до територіального центру комплектування.

