Мер Чорноморська йде служити до ЗСУ: що відомо
Міський голова Чорноморська Одеської області Василь Гуляєв заявив про намір вступити до лав Збройних сил України
Про це він повідомив у відеозверненні, передає RegioNews.
"Я прийняв рішення піти до Збройних сил України. Це моє особисте рішення", – заявив Василь Гуляєв.
Він наголосив, що не переховується від обов’язків і підкреслив, що на час служби міська команда продовжить роботу.
За його словами, після завершення контракту він планує повернутися до виконання обов’язків міського голови.
"Посада, поки я буду служити, залишається за мною, команда теж залишається. Після завершення контракту я повертаюся на робоче місце", – зазначив посадовець.
Довідка: Василь Гуляєв народився 3 вересня 1963 року в смт. Олександрівка Одеської області. Був народним депутатом України VIII скликання, а міським головою Чорноморська обраний у 2020 році.
Нагадаємо, у лютому міського голову Світловодська Кіровоградської області Андрія Маліцького мобілізували. Посадовець повідомив, що після поновлення на посаді його не допустили до робочого місця, а згодом зняли з бронювання та направили до територіального центру комплектування.
