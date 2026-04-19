19 апреля 2026, 16:46

Украинские военные впервые сбили "Шахед" дроном с морской платформы

19 апреля 2026, 16:46
Иллюстративное фото: из открытых источников
Силы беспилотных систем ВСУ впервые в истории применили дрон-перехватчик, запущенный с беспилотной надводной платформы, для уничтожения ударного вражеского БпЛА типа "Shahed"

Об этом сообщает RegioNews.

Как сообщили в Силах беспилотных систем, результативную операцию провели военные 412-й бригады Nemesis, которые также обнародовали видео поражения в социальных сетях.

Речь идет об интеграции морских и воздушных беспилотных систем в рамках одного боевого решения. Подразделение, действующее в морской операционной зоне, использовало надводную платформу в качестве носителя для запуска дрона-перехватчика.

В ССС отмечают, что такая тактика создает дополнительный эшелон защиты и усиливает возможности противодействия воздушным угрозам еще на подступах к побережью.

Военный обозреватель"Думской" Виктор Босняк подчеркивает, что такая инновация коренным образом меняет правила игры в небе над морем.

"Благодаря этой интеграции можно выносить первую линию ПВО далеко в море, – объясняет Босняк. – Это позволяет перехватывать шахеды, идущие в Одессу, задолго до того, как они выстроятся в боевые порядки и проникнут на нашу территорию для выполнения своих ударных функций. Это очень хорошая новость".

По мнению специалиста, практика использования морских дронов в качестве платформ для запуска перехватчиков может получить более широкое применение в различных подразделениях Сил обороны.

Напомним, Силы специальных операций Украины в ночь на 17 апреля атаковали дронами логистическую базу российского центра беспилотных систем "Рубикон". Это произошло в оккупированном Мангуше в Донецкой области.

