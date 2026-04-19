Українські військові вперше збили "Шахед" дроном із морської платформи

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це інформує RegioNews.

Як повідомили у Силах безпілотних систем, результативну операцію виконали військові 412-ї бригади Nemesis, які також оприлюднили відео ураження в соціальних мережах.

Йдеться про інтеграцію морських і повітряних безпілотних систем у межах одного бойового рішення. Підрозділ, що діє в морській операційній зоні, використав надводну платформу як носій для запуску дрона-перехоплювача.

У СБС зазначають, що така тактика створює додатковий ешелон захисту та посилює можливості протидії повітряним загрозам ще на підступах до узбережжя.

Військовий оглядач "Думської" Віктор Босняк підкреслює, що така інновація докорінно змінює правила гри в небі над морем.

"Завдяки цій інтеграції можна виносити першу лінію ППО далеко в море, – пояснює Босняк. – Це дозволяє перехоплювати шахеди, які йдуть на Одесу, задовго до того, як вони вишикуються в бойові порядки та проникнуть на нашу територію для виконання своїх ударних функцій. Це дуже хороша новина".

На думку оглядача, практика використання морських дронів як платформ для запуску перехоплювачів може отримати ширше застосування у різних підрозділах Сил оборони.

Нагадаємо, Сили спеціальних операцій України у ніч на 17 квітня атакували дронами логістичну базу російського центру безпілотних систем "Рубікон". Це сталось в окупованому Мангуші на Донеччині.