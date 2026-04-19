19 квітня 2026, 16:46

Українські військові вперше збили "Шахед" дроном із морської платформи

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Сили безпілотних систем ЗСУ вперше в історії застосували дрон-перехоплювач, запущений із безпілотної надводної платформи, для знищення ворожого ударного БпЛА типу "Shahed"

Про це інформує RegioNews.

Як повідомили у Силах безпілотних систем, результативну операцію виконали військові 412-ї бригади Nemesis, які також оприлюднили відео ураження в соціальних мережах.

Йдеться про інтеграцію морських і повітряних безпілотних систем у межах одного бойового рішення. Підрозділ, що діє в морській операційній зоні, використав надводну платформу як носій для запуску дрона-перехоплювача.

У СБС зазначають, що така тактика створює додатковий ешелон захисту та посилює можливості протидії повітряним загрозам ще на підступах до узбережжя.

Військовий оглядач "Думської" Віктор Босняк підкреслює, що така інновація докорінно змінює правила гри в небі над морем.

"Завдяки цій інтеграції можна виносити першу лінію ППО далеко в море, – пояснює Босняк. – Це дозволяє перехоплювати шахеди, які йдуть на Одесу, задовго до того, як вони вишикуються в бойові порядки та проникнуть на нашу територію для виконання своїх ударних функцій. Це дуже хороша новина".

На думку оглядача, практика використання морських дронів як платформ для запуску перехоплювачів може отримати ширше застосування у різних підрозділах Сил оборони.

Нагадаємо, Сили спеціальних операцій України у ніч на 17 квітня атакували дронами логістичну базу російського центру безпілотних систем "Рубікон". Це сталось в окупованому Мангуші на Донеччині.

війна Одеса шахед Сили безпілотних систем дрони морська платформа
Українські військові уразили одразу чотири великі нафтові об'єкти в РФ
18 квітня 2026, 14:44
ССО знищили базу російського центру безпілотників "Рубікон" на Донеччині (ВІДЕО)
17 квітня 2026, 18:10
На Харківщині помічник лісничого навів росіян на позиції ЗСУ: загинули 5 військових
17 квітня 2026, 13:37
Всі новини »
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
Україну накриють заморозки: де буде найхолодніше
19 квітня 2026, 18:35
Відкрив вогонь по людях після сварки із сусідом: деталі теракту у Києві
19 квітня 2026, 18:01
Стрілянина в Чернігові: поліція працює на місці події
19 квітня 2026, 17:26
Російський удар по передмістю Запоріжжя: 1 загибла, 3 поранених
19 квітня 2026, 17:17
Стрілянина в Києві: керівник патрульної поліції подав у відставку
19 квітня 2026, 17:04
"Сором для системи": Клименко про дії поліції під час теракту
19 квітня 2026, 16:29
Зброя чи заборона: ілюзія простих рішень після теракту
19 квітня 2026, 15:57
В Одесі 12-річного хлопця вдарило струмом на вагоні потяга
19 квітня 2026, 15:34
У Києві перевіряють дії поліції під час теракту 18 квітня
19 квітня 2026, 15:05
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
