17 апреля 2026, 13:37

На Харьковщине помощник лесничего навел россиян на позиции ВСУ: погибли 5 военных

Иллюстративное фото: из открытых источников
В суд направили обвинительный акт по делу о государственной измене, которая привела к гибели украинских военных в Харьковской области

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Обвиняемый – 37-летний помощник лесничего ГП "Леса Украины", подозреваемый в сотрудничестве с российскими военными во время оккупации Изюмщины весной 2022 года.

По данным следствия, мужчина вошел в доверие к бойцам терробороны, помогал ориентироваться на местности, показывал маршруты и способствовал обустройству позиций. Впоследствии он передавал врагу информацию о расположении украинских военных.

В апреле 2022 года обвиняемый, как утверждает следствие, провел представителя РФ до позиций ВСУ, после чего оккупанты установили скрытое устройство слежки. Впоследствии он указал маршрут движения украинских военных, заранее подготовленный для засады.

17 апреля 2022 года автомобиль с военными попал под атаку. В результате погибли пятеро бойцов, двое были ранены и попали в плен, другие смогли отойти.

Следствие установило, что во время нападения мужчина находился рядом с российскими военными, а затем помогал им ориентироваться на местности и переносить захваченное оружие.

Впоследствии в пророссийском телеграмм-канале была обнародована сообщение с фото раненых украинских военных и самого обвиняемого.

В январе 2026 года он был задержан по месту жительства. В настоящее время он находится под стражей. Ему инкриминируют государственную измену, совершенное в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Напомним, СБУ разоблачила в Одессе очередного агента ФСБ. Им оказался местный таксист, который шпионил за местными электроподстанциями и позициями Сил обороны, прикрываясь работой. Во время обысков у него изъяли гаджеты и сим-карты с поличным на врага.

Харьковская область война ВСУ военные госизмена помощник лесничего российская армия
