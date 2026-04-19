19 апреля 2026, 18:35

Украину накроют заморозки: где будет холоднее всего

Иллюстративное фото: из открытых источников
В Украине объявлено предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях из-за ожидаемых заморозков в ряде регионов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

По данным синоптиков, в ночь на 20 апреля в северных, восточных и большинстве центральных областей, 21 апреля – в западных, центральных и Харьковской областях, а 22 апреля – по всей территории страны, кроме юго-востока, прогнозируются заморозки на поверхности почвы до 0-3°.

В этих регионах объявлен I уровень опасности (желтый).

Также ожидаются заморозки в воздухе:

  • 20 апреля – на северо-востоке;
  • 21–22 апреля – в северных областях;
  • 22 апреля – в западных и большинстве центральных регионов.

В указанных областях объявлен II уровень опасности (оранжевый).

Синоптики предостерегают о возможном повреждении ранних сельскохозяйственных культур и призывают учитывать погодные условия.

Напомним, 8-9 апреля во многих регионах Украины выпал снег. В частности, на Прикарпатье зафиксировали снегопад.

погода Украина прогноз Синоптики заморозки Укргидрометцентр весна
