Украину накроют заморозки: где будет холоднее всего
В Украине объявлено предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях из-за ожидаемых заморозков в ряде регионов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
По данным синоптиков, в ночь на 20 апреля в северных, восточных и большинстве центральных областей, 21 апреля – в западных, центральных и Харьковской областях, а 22 апреля – по всей территории страны, кроме юго-востока, прогнозируются заморозки на поверхности почвы до 0-3°.
В этих регионах объявлен I уровень опасности (желтый).
Также ожидаются заморозки в воздухе:
- 20 апреля – на северо-востоке;
- 21–22 апреля – в северных областях;
- 22 апреля – в западных и большинстве центральных регионов.
В указанных областях объявлен II уровень опасности (оранжевый).
Синоптики предостерегают о возможном повреждении ранних сельскохозяйственных культур и призывают учитывать погодные условия.
Напомним, 8-9 апреля во многих регионах Украины выпал снег. В частности, на Прикарпатье зафиксировали снегопад.