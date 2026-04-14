Вночі 14 квітня російські війська масовано атакували дронами цивільну та портову інфраструктуру на півдні Одеської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

В Ізмаїльському порту під удар потрапило судно під прапором Панами, а також причал, баржа та портове обладнання.

Крім того, внаслідок влучань: зруйнована будівля СТО (сталася пожежа), знищені два пасажирські автобуси та сім легковиків. Також під удар потрапили шість приватних будинків (пошкоджені покрівлі) та автомобіль "швидкої".

На щастя, обійшлось без загиблих та постраждалих.

На місцях працюють екстрені та комунальні служби, триває ліквідація наслідків.

