В Одесі авто ТЦК травмувало пенсіонерку

У Хаджибейському районі Одеси вранці 25 березня сталася ДТП за участю автомобіля Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки й пішоходки

Про це повідомив Одеський обласний ТЦК та СП, передає RegioNews.

Зазначається, що постраждалу госпіталізовали до лікувального закладу для надання необхідної допомоги.

Наразі встановлюються обставини ДТП та ступінь відповідальності усіх учасників дорожнього руху.

"За фактом події керівництвом Одеського обласного ТЦК та СП призначено службову перевірку. Забезпечується повне сприяння правоохоронним органам для встановлення об'єктивної істини", – наголосилти в пресслужбі.

