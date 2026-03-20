$9000 за перевод бойца с передовой: в Киеве задержали офицера ВСУ

Правоохранители Киева задержали 35-летнего офицера ВСУ, предлагавшего за $9000 организовать перевод военнослужащего с передовой на службу тыла

Об этом сообщила столичная полиция.

По данным следствия, офицер занимается кадровыми вопросами и узнал, что один из бойцов проходит службу прямо на линии боевого столкновения. Он предложил "помощь" в переводе на более безопасный участок фронта, мотивируя это якобы влиянием на должностных лиц военного командования.

Злоумышленник требовал $6000 предоплаты и еще $3000 после организации перевода.

Правоохранители задокументировали преступление и задержали офицера.

Напомним, работники ГБР совместно и с СБУ разоблачили перевод военных Нацгвардии на небоевые должности за деньги. По данным следствия, к схеме причастны бывший военный, ныне находящийся на пенсии, а также двое действующих военнослужащих Нацгвардии. Они подыскивали военных, которые по разным причинам хотели сменить место службы.