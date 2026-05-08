Певица Lida Lee пережила тяжелую операцию, чтобы когда-нибудь стать мамой

Певица Lida Lee рассказала о серьезных проблемах со здоровьем. Она призналась, какова была ее первая реакция на диагноз

В 2024 году артистке диагностировали редкую опухоль желточного мешка. По словам артистки, она узнала об этом во время рабочей съемки. Тогда она очень растерялась и даже не могла заплакать.

"В момент, когда я получила этот телефонный звонок и положила трубку, у меня не упало ни одной слезы. Я очень эмоциональный человек, но в этот момент у тебя нет ни эмоций, ни ощущений, просто звонкая тишина и полное непонимание, что делать", - вспоминает Lida Lee.

Сначала врачи не хотели проводить операцию, потому что не могли гарантировать результат. Впоследствии ей сказали, что в результате хирургического вмешательства она не сможет стать матерью. Артистка принялась искать выход.

"У меня была очень сложная история, и параллельно с этим тебе говорят: "Мы вам удаляем все, и вы не сможете иметь детей. Я езжу в клиники и ищу, как заморозить яйцеклетки, хоть что-то сделать, чтобы иметь возможность стать мамой", - говорит певица.

К счастью, она нашла специалиста. Операция прошла удачно. Теперь она продолжает реабилитацию и надеется в будущем родить здорового малыша.

Справка. Лидия Скорубская (Lida Lee) – украинская певица, которая также известна многим как бэк-вокалистка Дмитрия Монатика. Она участвовала в его шоу на НСК "Олимпийский". В настоящее время Лида ведет сольную карьеру. Украинцы также могут ее помнить с 10-го сезона шоу "Голос", где она в команде Монатика дошла до суперфинала.