19:57  07 мая
В Николаевской области из-за атаки БпЛА вспыхнуло горючее на предприятии
19:35  07 мая
Во Львове служащий на железной дороге получал ежемесячную "дань": подробности схемы
18:27  07 мая
В Киеве водитель "под кайфом" убегал от полиции и сбил женщину
UA | RU
UA | RU
08 мая 2026, 00:55

Певица Lida Lee пережила тяжелую операцию, чтобы когда-нибудь стать мамой

08 мая 2026, 00:55
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Певица Lida Lee рассказала о серьезных проблемах со здоровьем. Она призналась, какова была ее первая реакция на диагноз

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

В 2024 году артистке диагностировали редкую опухоль желточного мешка. По словам артистки, она узнала об этом во время рабочей съемки. Тогда она очень растерялась и даже не могла заплакать.

"В момент, когда я получила этот телефонный звонок и положила трубку, у меня не упало ни одной слезы. Я очень эмоциональный человек, но в этот момент у тебя нет ни эмоций, ни ощущений, просто звонкая тишина и полное непонимание, что делать", - вспоминает Lida Lee.

Сначала врачи не хотели проводить операцию, потому что не могли гарантировать результат. Впоследствии ей сказали, что в результате хирургического вмешательства она не сможет стать матерью. Артистка принялась искать выход.

"У меня была очень сложная история, и параллельно с этим тебе говорят: "Мы вам удаляем все, и вы не сможете иметь детей. Я езжу в клиники и ищу, как заморозить яйцеклетки, хоть что-то сделать, чтобы иметь возможность стать мамой", - говорит певица.

К счастью, она нашла специалиста. Операция прошла удачно. Теперь она продолжает реабилитацию и надеется в будущем родить здорового малыша.

Справка. Лидия Скорубская (Lida Lee) – украинская певица, которая также известна многим как бэк-вокалистка Дмитрия Монатика. Она участвовала в его шоу на НСК "Олимпийский". В настоящее время Лида ведет сольную карьеру. Украинцы также могут ее помнить с 10-го сезона шоу "Голос", где она в команде Монатика дошла до суперфинала.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
Звезда сериала "Поймать Кайдаша" ушла из жизни
07 мая 2026, 15:25
"Везде надо башлять": Даша Астафьева призналась, почему прекратила карьеру певицы
07 мая 2026, 01:35
Первый взгляд на Украину на Евровидении: LELÉKA показала, каким будет образ для выступления
07 мая 2026, 00:55
Все новости »
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
Звезда "Львов на джипе" раскрыл, когда у него будет свадьба
08 мая 2026, 01:55
В Ровенской области иномарка насмерть сбила 21-летнюю девушку
07 мая 2026, 23:55
В Житомирской области пенсионера забили до смерти
07 мая 2026, 23:40
На Львовщине руководитель благотворительного фонда присвоил деньги на авто для ВСУ
07 мая 2026, 23:15
Россияне сбросили на Краматорск три бомбы ФАБ-250, погибший
07 мая 2026, 22:54
Дело о взятке на 30 тысяч долларов: на Волыни отправили под стражу чиновника
07 мая 2026, 22:50
В Киевской области горит 100 га леса и полей в Бучанском районе
07 мая 2026, 22:35
Заместителя председателя Ровенского облсовета отправили за решетку за взятку - САП
07 мая 2026, 22:35
На Закарпатье среди бела дня у женщины украли младенца в коляске
07 мая 2026, 22:10
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Николай Княжицкий
Геннадий Друзенко
Все блоги »