В Ровенской области иномарка насмерть сбила 21-летнюю девушку

Фото: Национальная полиция

В Ровенской области будут судить 36-летнего мужчину. Он совершил смертельное ДТП, в результате которого погибла 21-летняя девушка

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Авария произошла 16 января около 19:14 на автодороге "Киев – Чоп" вблизи села Бабий. 36-летний водитель Mitsubishi Outlander превысил скорость. Он не снизил скорость перед пешеходным переходом и сбил переходившую дорогу 21-летнюю девушку. От полученных травм она скончалась на месте.

Правоохранители сообщили мужчине о подозрении. Теперь суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Ему может грозить от 3 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее во Львовской области столкнулись грузовой автомобиль MAN и автомобиль Hyundai Tucson. Легковушка влетела под полуприцеп – переднюю часть автомобиля смяло наголову. В результате ДТП 31-летний водитель получил травмы, его госпитализировали.