Полицейские вместе с пограничниками разоблачили жителя Николаевщины, который помогал военнообязанным незаконно пересекать границу

Николаевец согласился перевозить военнообязанных в приграничные районы Одесщины для побега в соседнюю страну в обход пунктов пропуска.

Фигурант встретился в областном центре с одесситом и, проконсультировав его о деталях незаконного пересечения границы, повез в один из населенных пунктов Одесской области, граничащий с Молдовой.

На месте назначения перевозчик получил от "клиента" 3500 долларов за услугу и указал, по какому маршруту лучше идти в Молдову. Однако довести план до конца и распорядиться деньгами 38-летнему дельцу не удалось.

Правоохранители изъяли деньги и автомобиль, который мужчина использовал для перевозки "клиента".

Дельцу объявили подозрение по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через госграницу). Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей. Фигуранту грозит до девяти лет тюрьмы.

Следователи устанавливают других участников схемы.

