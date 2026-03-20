20 березня 2026, 12:46

Довіз до кордону за $3500: на Одещині затримали перевізника до Молдови

Фото: поліція
Поліцейські разом із прикордонниками викрили жителя Миколаївщини, який допомагав військовозобов’язаним незаконно перетинати кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Миколаївець погодився перевозити військовозобов’язаних до прикордонних районів Одещини задля втечі до сусідньої країни в обхід пунктів пропуску.

Фігурант зустрівся в обласному центрі з одеситом та, проконсультувавши його про деталі незаконного перетину кордону, повіз в один із населених пунктів Одеської області, що межує з Молдовою.

На місці призначення перевізник отримав від "клієнта" 3500 доларів за послугу та вказав, яким маршрутом краще йти до Молдови. Однак довести план до кінця й розпорядитися грошима 38-річному ділку не вдалося.

Правоохоронці вилучили гроші та автомобіль, який чоловік використовував для перевезення "клієнта".

Ділку оголосили підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через держкордон). Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. Фігуранту загрожує до дев’яти років тюрми.

Наразі слідчі встановлюють інших учасників схеми.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті заблокували три канали переправлення чоловіків до Угорщини та Румунії. Затримані четверо ділків.

