Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Миколаївець погодився перевозити військовозобов’язаних до прикордонних районів Одещини задля втечі до сусідньої країни в обхід пунктів пропуску.

Фігурант зустрівся в обласному центрі з одеситом та, проконсультувавши його про деталі незаконного перетину кордону, повіз в один із населених пунктів Одеської області, що межує з Молдовою.

На місці призначення перевізник отримав від "клієнта" 3500 доларів за послугу та вказав, яким маршрутом краще йти до Молдови. Однак довести план до кінця й розпорядитися грошима 38-річному ділку не вдалося.

Правоохоронці вилучили гроші та автомобіль, який чоловік використовував для перевезення "клієнта".

Ділку оголосили підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через держкордон). Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. Фігуранту загрожує до дев’яти років тюрми.

Наразі слідчі встановлюють інших учасників схеми.

