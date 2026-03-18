На Одещині росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури

Фото: ДСНС Одещини

У ніч на 18 березня російські терористи завдали удари ударними безпілотниками по Одещині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

За його словами, внаслідок атаки пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та частину обладнання.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Пожежа, що виникла внаслідок удару, була оперативно ліквідована рятувальниками. Наразі тривають роботи з усунення наслідків атаки.

