На Одещині росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури
У ніч на 18 березня російські терористи завдали удари ударними безпілотниками по Одещині
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.
За його словами, внаслідок атаки пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та частину обладнання.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
Пожежа, що виникла внаслідок удару, була оперативно ліквідована рятувальниками. Наразі тривають роботи з усунення наслідків атаки.
Нагадаємо, впродовж минулої доби окупанти завдали 736 ударів по 39 населених пунктах Запорізької області. Одна людина загинула, ще одна отримала поранення.
Запорізька область під обстрілами: одна людина загинула, одна пораненаВсі новини »
18 березня 2026, 07:15Атака на Краматорський район: з-під завалів будинку дістали тіла загиблих
17 березня 2026, 12:15Евакуація під дронами: на Сумщині врятували двох жінок і їхнього пса
17 березня 2026, 11:54
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
На Сумщині посадовиця податкової вимагала 2 млн грн хабаря з підприємства
18 березня 2026, 10:43Військовий РФ отримав довічне за вбивство капітана на Херсонщині
18 березня 2026, 10:38На Львівщині зіткнулися легковик та мікроавтобус: четверо постраждалих
18 березня 2026, 10:28Гроші ЄС і МВФ під загрозою: чи залишиться Україна без них
18 березня 2026, 10:18Росіяни скинули дві ФАБ-250 на Краматорськ: серед поранених – діти
18 березня 2026, 09:51Укрзалізниця скасувала пряме швидкісне сполучення з Харковом: що відомо
18 березня 2026, 09:40РФ атакувала залізницю на Чернігівщині: є поранені
18 березня 2026, 09:27На Сумщині за добу – майже 50 обстрілів, двоє постраждалих
18 березня 2026, 09:25Росіяни атакували дроном Золочів на Харківщині: п’ятеро постраждалих
18 березня 2026, 09:13РФ вночі атакувала Україну 147 безпілотниками: є влучання на 12 локаціях
18 березня 2026, 08:57
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Всі блоги »