У понеділок, 16 березня, у Подільському районі рятувальники визволили пса, який провалився під лід

Тварина намагалася полювати на лебедів, але опинилася у воді. Гавкіт собаки почув охоронець водойми та викликав допомогу.

Рятувальники, які прибули на місце, дісталися до пса на надувному човні та витягли його на берег.

Опинившись на суші, чотирилапий одразу втік від надзвичайників.

Нагадаємо, 8 березня на Київщині чоловік провалився під кригу, рятуючи собаку. Надзвичайники дістали з води чоловіка та тварину.