Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель Ford Transit не справился с управлением, не учитывая состояние дороги, в результате чего автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.

В результате аварии 59-летняя пассажирка погибла на месте. Травмированного 72-летний водителя госпитализировали.

Автомобиль изъяли и поместили на спецплощадку.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

