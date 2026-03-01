14:35  01 березня
Удар по гуртожитку в Харкові: показали фото наслідків
"Тінь Труханова", фальшиві рішення: в Одесі скандальний бізнесмен роками розкрадав землі
Росіяни вдарили по Херсону: загинули четверо людей
01 березня 2026, 19:15

На Одещині чоловік викрав неповнолітню та зґвалтував

01 березня 2026, 19:15
Інцидент стався 28 лютого в одному з селищ на Одещині. Чоловік викрав та зґвалтував 16-річну дівчину

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Як розповіли правоохоронці, 25-річний чоловік викликав 16-річну дівчину з дому під приводом розмови. Відомо, що з ним було ще двоє людей. Він силою затягнув неповнолітню в авто, після цього відвіз до невідомого помешкання. Там він пропонував дівчині алкоголь, погрожував фізичною силою та зґвалтував.

Уже наступного дня правоохоронці затримали його. Наразі вирішується питання про повідомлення вказаному чоловіку про підозру у незаконному позбавлені волі та зґвалтуванні неповнолітньої особи.

"Прокуратура клопотатиме про обрання причетному до злочину запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права на заставу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Запоріжжі судитиму чоловіка, який кілька років ґвалтував дитину співмешканки. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

