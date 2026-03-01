На Одещині чоловік викрав неповнолітню та зґвалтував

Ілюстративне фото

Інцидент стався 28 лютого в одному з селищ на Одещині. Чоловік викрав та зґвалтував 16-річну дівчину

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Як розповіли правоохоронці, 25-річний чоловік викликав 16-річну дівчину з дому під приводом розмови. Відомо, що з ним було ще двоє людей. Він силою затягнув неповнолітню в авто, після цього відвіз до невідомого помешкання. Там він пропонував дівчині алкоголь, погрожував фізичною силою та зґвалтував.

Уже наступного дня правоохоронці затримали його. Наразі вирішується питання про повідомлення вказаному чоловіку про підозру у незаконному позбавлені волі та зґвалтуванні неповнолітньої особи.

"Прокуратура клопотатиме про обрання причетному до злочину запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права на заставу", - йдеться у повідомленні.

