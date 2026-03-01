17:13  28 февраля
В Киеве водитель авто покатал сотрудника ТЦК на капоте
12:25  01 марта
"Тень Труханова", фальшивые решения: в Одессе скандальный бизнесмен годами разворовывал земли
13:35  28 февраля
В Днепре российский беспилотник упал возле дома мэра Филатова
01 марта 2026, 13:20

Россияне накрыли огнем Запорожье: есть погибшая

01 марта 2026, 13:20
Фото: Нацполиция
Россияне за последние сутки неоднократно избивали по Запорожской области. К сожалению, в результате атак врага погиб человек

Об этом сообщает полиция Запорожской области, передает RegioNews.

За последние сутки россияне применили 519 беспилотников (преимущественно FPV), нанесли 11 авиаударов, совершили 6 обстрелов из реактивных систем залпового огня и 245 ударов с артиллерийских установок. Речь идет об ударах по Запорожской области.

Село Беленькое Запорожского района враг атаковал управляемой авиабомбой. В результате атаки погибла 86-летняя женщина, еще две женщины 54 и 64 лет получили ранения.

Напомним, ранее российский дрон попал в здание в Харькове. Под удар попал Новобоварский район. Тогда была повреждена крыша частного дома. К счастью, никто не пострадал.

Россияне атаковали Харьков беспилотниками: есть пострадавшие
01 марта 2026, 11:45
Россияне накрыли огнем Днепропетровщину: есть погибший и раненые
01 марта 2026, 10:35
Россияне нанесли авиаудар по Запорожской области, есть погибшая
28 февраля 2026, 15:25
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Виктор Шлинчак
Виталий Портников
Валерий Пекар
