Россияне накрыли огнем Запорожье: есть погибшая

Фото: Нацполиция

Россияне за последние сутки неоднократно избивали по Запорожской области. К сожалению, в результате атак врага погиб человек

Об этом сообщает полиция Запорожской области, передает RegioNews.

За последние сутки россияне применили 519 беспилотников (преимущественно FPV), нанесли 11 авиаударов, совершили 6 обстрелов из реактивных систем залпового огня и 245 ударов с артиллерийских установок. Речь идет об ударах по Запорожской области.

Село Беленькое Запорожского района враг атаковал управляемой авиабомбой. В результате атаки погибла 86-летняя женщина, еще две женщины 54 и 64 лет получили ранения.

Напомним, ранее российский дрон попал в здание в Харькове. Под удар попал Новобоварский район. Тогда была повреждена крыша частного дома. К счастью, никто не пострадал.