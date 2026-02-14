Фото: ОГП

Правоохранители сообщили о подозрении депутату Почаевского городского совета Тернопольщины за махинации с военным учетом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Депутат обещал снять военнообязанного с розыска и устроить на госпредприятие, чтобы он получили бронирование. Свои услуги он оценивал от 4 до 10 тысяч долларов.

По данным следствия, своему знакомому, находившемуся в розыске, фигурант пообещал обновить военно-учетные документы в столичном ТЦК без его присутствия. Он помог со снятием с розыска и планировал помочь в трудоустройстве в структурное подразделение одного из министерств.

Депутата задержали "на горячем" во время получения 10 тысяч долларов. До этого он уже успел взять первый транш в размере 77 тысяч гривен.

Действия депутата квалифицированы по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины. Его заключили под стражу с правом внесения залога.

