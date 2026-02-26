Горе-врачи мать и сын "торговали" фейковой инвалидностью в Винницкой области

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Винницкой области.

По данным следствия, осенью 2025 года мать и сын 47 и 27 лет, работающие врачами в разных отделениях одного коммунального медучреждения в Винницком районе, предложили мужчине за 3000 долларов установление ему ІІІ группы инвалидности сроком на год.

Чтобы незаконная процедура выглядела правдоподобно, фигуранты оформили пациенту фиктивное стационарное лечение в отделении, где работал один из них, и ряд обследований.

Когда пакет медицинской документации был готов для передачи экспертам по оценке повседневного функционирования личности, клиент должен был рассчитаться за услугу.

После передачи оговоренной суммы взятки подельников задержали правоохранители, а денежные средства изъяли.

В общей сложности во время обысков в рамках уголовного производства выявлено и изъято более 200 тыс. долларов, 350 тыс. гривен и более 1700 евро наличных денег.

