В Одессе работника общепита мобилизовали прямо из кухни
В городе зафиксировали очередной случай нарушения правил мобилизации
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные телеграммы-каналы.
По словам очевидцев, неизвестные в гражданской одежде зашли в общепит и "мобилизовали" работника прямо из кухни.
Напомним, на днях в Одессе люди забросали камнями автомобиль ТЦК. В сети опубликовали видео инцидента.
В Одессе задержали пару, которая согласилась зарегистрировать Starlink для россиянВсе новости »
24 февраля 2026, 11:45В Одессе из-за обстрела РФ поврежден памятник архитектуры
21 февраля 2026, 16:46В Одессе разыскивают несовершеннолетнюю девушку
20 февраля 2026, 21:29
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
Украинские пограничники показали, как уничтожают пехоту врага на севере Харьковщины
24 февраля 2026, 17:52Украинские военные "накрыли" российскую пехоту в Запорожье
24 февраля 2026, 17:45В Киеве горит бывшее здание Радио Эра
24 февраля 2026, 17:37На Волыни пьяную воспитательницу в наручниках вывели из детского сада
24 февраля 2026, 16:50На Буковине будут судить водитель иномарки, которая "влетела" в ВАЗ
24 февраля 2026, 16:30Военного РФ будут судить за насилие во время оккупации Киевщины
24 февраля 2026, 15:58Водитель Glovo сбил пешехода в центре Тернополя
24 февраля 2026, 15:38В Запорожье представили памятные монеты, посвященные прифронтовым регионам
24 февраля 2026, 15:24На Черниговщине чиновник ТЦК снимала мужчин с учета
24 февраля 2026, 14:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий