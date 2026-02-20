Главная проблема Украины в войне – не количество людей или техники, а качество управления
Наша основная проблема – управленческая и организационная. Это та же нехватка ответственности и честности. Наши командиры часто избегают анализа и ответственности
Россия же делает выводы, создает подразделения, например "Рубикон", а также системно применяет дроны.
Украина же повторяет ошибки Иловайска, Дебальцево, Бахмута и Авдеевки, не введя практику анализа действий.
У нас есть силы остановить линию фронта, у нас есть силы остановить русское наступление, у нас есть возможности снизить наши потери в разы, и в разы увеличить потери врага. Но для этого нужна ответственность и честность на каждом участке. Вот этого у нас нет. И эту проблему даже никто не хочет обсуждать и признавать наверху.
