В Донецкой области погиб военнослужащий из Тернопольщины, который летом вернулся из плена

иллюстративное фото: из открытых источников

Уроженец Тернопольской области Николай Мига, более двух лет проведший в российском плену, вернулся в войско и погиб на Донбассе, выполняя боевое задание

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание "20 хвилин".

По данным издания, 12 июня 2025 года мужчина был освобожден из вражеского плена, а в конце января текущего года семье сообщили о его гибели.

28-летний военнослужащий погиб во время выполнения боевого задания в районе окрестности населенного пункта Молодецкое Покровского района Донецкой области.

Как сообщалось, армия РФ почти полностью захватила город Мирноград Донецкой области. Таким образом, украинская оборона города подходит к концу.