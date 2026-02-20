В Донецкой области погиб военнослужащий из Тернопольщины, который летом вернулся из плена
Уроженец Тернопольской области Николай Мига, более двух лет проведший в российском плену, вернулся в войско и погиб на Донбассе, выполняя боевое задание
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание "20 хвилин".
По данным издания, 12 июня 2025 года мужчина был освобожден из вражеского плена, а в конце января текущего года семье сообщили о его гибели.
28-летний военнослужащий погиб во время выполнения боевого задания в районе окрестности населенного пункта Молодецкое Покровского района Донецкой области.
Как сообщалось, армия РФ почти полностью захватила город Мирноград Донецкой области. Таким образом, украинская оборона города подходит к концу.
