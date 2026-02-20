В Минэнерего заявили об угрозе новых ударов РФ по энергетике

фото: Денис Шмыгаль

Работа по ликвидации последствий российских атак продолжается непрерывно и есть тенденция к улучшению ситуации с электроснабжением. Несмотря на это, существует угроза новых российских ударов по энергетике

Как передает RegioNews, об этом заявил первый вице-премьер-министр, министр энергетики Денис Шмыгаль.

"Работа по ликвидации последствий российских атак продолжается непрерывно – 24/7. Благодаря работе ремонтных бригад и повышению температуры мы видим тенденцию к улучшению ситуации с электроснабжением. В то же время, есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике", – говорится в сообщении.

По словам министра, учитывая угрозу, задача для всех служб – не только быстрое восстановление, но и максимальная готовность к следующим вызовам.

Как сообщалось, в субботу, 21 февраля, свет будут выключаться в большинстве регионов Украины. Главная причина – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.