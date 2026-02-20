21:39  20 февраля
В Киевской области построят сотни домов для переселенцев
16:11  20 февраля
Во время боевого задания в Сумской области погиб известный украинский спортсмен
15:24  20 февраля
На выходных в Украине ожидается до 16 градусов мороза
UA | RU
UA | RU
20 февраля 2026, 22:23

В Минэнерего заявили об угрозе новых ударов РФ по энергетике

20 февраля 2026, 22:23
Читайте також українською мовою
фото: Денис Шмыгаль
Читайте також
українською мовою

Работа по ликвидации последствий российских атак продолжается непрерывно и есть тенденция к улучшению ситуации с электроснабжением. Несмотря на это, существует угроза новых российских ударов по энергетике

Как передает RegioNews, об этом заявил первый вице-премьер-министр, министр энергетики Денис Шмыгаль.

"Работа по ликвидации последствий российских атак продолжается непрерывно – 24/7. Благодаря работе ремонтных бригад и повышению температуры мы видим тенденцию к улучшению ситуации с электроснабжением. В то же время, есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике", – говорится в сообщении.

По словам министра, учитывая угрозу, задача для всех служб – не только быстрое восстановление, но и максимальная готовность к следующим вызовам.

Как сообщалось, в субботу, 21 февраля, свет будут выключаться в большинстве регионов Украины. Главная причина – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война экономика Минэкоэнерго энергетика Шмыгаль
РФ атаковала нефтегазовый объект на Полтавщине: есть разрушения, возник пожар
20 февраля 2026, 11:07
Удар по критической инфраструктуре Запорожья: были обесточены более 40 тысяч абонентов
20 февраля 2026, 09:52
РФ атаковала Украину баллистикой и 128 беспилотниками: есть попадания на 14 локациях
20 февраля 2026, 09:20
Все новости »
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
Зеленский заявил, что США и РФ выдвинули Украине одинаковые условия завершения войны
20 февраля 2026, 23:09
РФ проводит инфооперации с целью заставить Украину расколоться и капитулировать, а для этого надо, чтобы все поссорились
20 февраля 2026, 22:57
Главная проблема Украины в войне – не количество людей или техники, а качество управления
20 февраля 2026, 22:11
В Харькове российский дрон попал в дом
20 февраля 2026, 21:59
В Киевской области построят сотни домов для переселенцев
20 февраля 2026, 21:39
В Одессе разыскивают несовершеннолетнюю девушку
20 февраля 2026, 21:29
В Киеве люди перекрыли дорогу из-за отсутствия света
20 февраля 2026, 21:06
В Донецкой области погиб военнослужащий из Тернопольщины, который летом вернулся из плена
20 февраля 2026, 20:59
Скелетониста Гераскевича "сватали" в "Холостяк", но его сердце уже занято
20 февраля 2026, 20:40
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
Все публикации »
Николай Княжицкий
Сергей Фурса
Виктор Шлинчак
Все блоги »