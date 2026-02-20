Украина проводит инфооперации с целью пробудить европейских партнеров, над которыми нависает война, а для того нужно показать, какие ошибки наделала Украина

иллюстративное фото: из открытых источников

США проводят инфооперации с целью склонить руководителей Украины к быстрому согласию на то, что можно показать как успешное миротворчество, а для этого нужно показать, какая Украина слаба. В то же время показать фигу европейцам.

Европейские страны проводят инфооперации, чтобы вернуть США на их место гаранта европейской безопасности.

Между тем, в Украине продолжается (совершенно преждевременно и безосновательно) предвыборная кампания.

Тем временем в США в скором времени начнется очень важная предвыборная кампания.

Между тем, в ключевых европейских странах продолжается хрупкая политическая нестабильность.

Эти внутриполитические процессы оказывают влияние на внешнюю политику, и наоборот.

Все пытаются использовать войну и внешнюю политику для решения внутренних проблем.

Все, что вы увидите, будет спецоперацией внутри спецоперации, завернутой в красивую обертку, которая сама по себе является другой спецоперацией.