РФ проводит инфооперации с целью заставить Украину расколоться и капитулировать, а для этого надо, чтобы все поссорились
США проводят инфооперации с целью склонить руководителей Украины к быстрому согласию на то, что можно показать как успешное миротворчество, а для этого нужно показать, какая Украина слаба. В то же время показать фигу европейцам.
Европейские страны проводят инфооперации, чтобы вернуть США на их место гаранта европейской безопасности.
Между тем, в Украине продолжается (совершенно преждевременно и безосновательно) предвыборная кампания.
Тем временем в США в скором времени начнется очень важная предвыборная кампания.
Между тем, в ключевых европейских странах продолжается хрупкая политическая нестабильность.
Эти внутриполитические процессы оказывают влияние на внешнюю политику, и наоборот.
Все пытаются использовать войну и внешнюю политику для решения внутренних проблем.
Все, что вы увидите, будет спецоперацией внутри спецоперации, завернутой в красивую обертку, которая сама по себе является другой спецоперацией.