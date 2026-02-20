21:39  20 февраля
В Киевской области построят сотни домов для переселенцев
16:11  20 февраля
Во время боевого задания в Сумской области погиб известный украинский спортсмен
15:24  20 февраля
На выходных в Украине ожидается до 16 градусов мороза
Валерий Пекар Предприниматель, преподаватель бизнес-школ info@regionews.ua
20 февраля 2026, 22:57

РФ проводит инфооперации с целью заставить Украину расколоться и капитулировать, а для этого надо, чтобы все поссорились

20 февраля 2026, 22:57
Украина проводит инфооперации с целью пробудить европейских партнеров, над которыми нависает война, а для того нужно показать, какие ошибки наделала Украина
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

США проводят инфооперации с целью склонить руководителей Украины к быстрому согласию на то, что можно показать как успешное миротворчество, а для этого нужно показать, какая Украина слаба. В то же время показать фигу европейцам.

Европейские страны проводят инфооперации, чтобы вернуть США на их место гаранта европейской безопасности.

Между тем, в Украине продолжается (совершенно преждевременно и безосновательно) предвыборная кампания.

Тем временем в США в скором времени начнется очень важная предвыборная кампания.

Между тем, в ключевых европейских странах продолжается хрупкая политическая нестабильность.

Эти внутриполитические процессы оказывают влияние на внешнюю политику, и наоборот.

Все пытаются использовать войну и внешнюю политику для решения внутренних проблем.

Все, что вы увидите, будет спецоперацией внутри спецоперации, завернутой в красивую обертку, которая сама по себе является другой спецоперацией.

18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
