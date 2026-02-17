Подрыв авто в Одессе 16 февраля: СБУ задержала агента РФ

Фото: СБУ

Правоохранители в течение суток задержали агента РФ, совершившего теракт в Одессе утром 16 февраля

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Злоумышленник изготовил самодельную бомбу и заложил ее под днище внедорожника, припаркованного у подъезда многоквартирного дома. В результате подрыва повреждения получил владелец авто, который находился неподалеку.

Как установили правоохранители, подготовкой теракта занимался завербованный врагом 33-летний безработный, попавший в поле зрения россиян при поиске "легких заработков" в телеграмм-каналах.

После вербовки агент получил от куратора из РФ подробную инструкцию на изготовление самодельной взрывчатки из подручных средств. Комплектующие для бомбы фигурант купил в хозяйственных магазинах. Далее сделал из них взрывчатку, снаряженную мобильным телефоном для дистанционного подрыва.

Затем агент провел доразведку на месте запланированного теракта, заложил взрывчатку под авто и установил рядом замаскированный смартфон. С его помощью оккупанты отслеживали ситуацию вокруг "цели" и совершили дистанционный подрыв.

Во время обыска по месту жительства задержанного правоохранители изъяли компоненты для изготовления взрывчатки и смартфоны, с которых он контактировал с российским куратором.

Агенту объявили подозрение по ч. 2 ст. 258 УК (террористический акт).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, взрыв произошел утром 16 февраля в Киевском районе Одессы по улице Академика Королева. От силы детонации автомобиль Toyota отбросило на другую машину.