Враг атаковал Одессу: тревога в городе звучала 6 раз, трое пострадавших

В Одессе в результате атаки российских беспилотников пострадали три человека, поврежден объект инфраструктуры и жилой дом

Об этом сообщил начальник Одесской ГВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По его словам, двое мужчин, 62 и 65 лет, госпитализированы: один в тяжелом состоянии, другой средней степени тяжести. Еще одной женщине оказана помощь на месте.

Враг повредил объект инфраструктуры и гражданские постройки. В одном из районов возник пожар на верхних этажах жилого дома, в другом – пострадали магазин и станция технического обслуживания автомобилей.

Все подходящие службы работают на местах.

Лисак добавил, что этой ночью в Одессе воздушная тревога была объявлена шесть раз.

Напомним, утром 17 февраля российские войска приступили к массированной ракетной атаке на территорию Украины. По всей стране объявлена воздушная тревога. По информации военных, скоростные воздушные цели зафиксированы на Сумщине и западе страны.