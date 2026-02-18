В Херсонской области из-за обстрелов получили ранения шесть человек
За прошедшие сутки под вражеским террором дронов, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились 30 населенных пунктов Херсонской области
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили 4 многоэтажки и 3 частных дома.
Также оккупанты повредили банковское учреждение, админздание, сотовую башню и частные автомобили.
Из-за российских ударов за сутки получили ранения шесть человек.
Напомним, ночью 18 февраля враг атаковал два района Днепропетровщины беспилотниками, артиллерией и РСЗО "Град". Повреждены предприятие, гимназия и дома.
