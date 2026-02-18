Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 18 февраля РФ атаковала Украину одной баллистической ракетой Искандер-М, а также 126 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 80 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:30 силы ПВО уничтожили или подавили 100 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 23 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на 2 локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

Напомним, в результате российской атаки на Запорожье вечером 17 февраля погибла женщина. Шесть человек получили травмы.