14:25  28 січня
На Одещині батьків судили через те, що діти в школі влаштували булінг
11:57  28 січня
На Волині через морози 14 людей потрапили до лікарні: є випадки ампутацій
11:45  28 січня
У Дніпрі чоловік їздив містом на BMW під наркотиками
UA | RU
UA | RU
28 січня 2026, 13:49

Смерть курсанта в одеській лікарні: медик відповідатиме за недбалість та підробку документів

28 січня 2026, 13:49
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Приморська окружна прокуратура скерувала до суду справу щодо лікаря-інфекціоніста, якого обвинувачують у неналежному виконанні професійних обов'язків та підробленні медичної документації

Про це повідомила Одеська обласна прокуратура, передає RegioNews.

У січні 2024 року 18-річного курсанта навчального закладу, який захворів на гостре респіраторне захворювання, направили з медпункту до інфекційної лікарні.

Пацієнт повідомив лікаря про наявну алергію на певні антибіотики та гормональний препарат.Попри це, лікар не вказав інформацію про алергію у медкарті та призначив госпіталізацію з введенням відповідних ліків.

Медсестра виконала призначення, що призвело до анафілактичного шоку та смерті курсанта.

Після трагедії лікар підробив документацію, вказавши, що у пацієнта не було алергії, щоб приховати власну недбалість.

Слідство передало матеріали до суду, де медик відповідатиме за свої дії перед законом.

Нагадаємо, правоохоронці у Миколаєві передали до суду справу 33-річного стоматолога-хірурга. Через його недбалість та професійні помилки помер 63-річний чоловік.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд Одеса смерть Лікар курсант професійні обов'язки підроблені документи анафілактичний шок
У Рівному водій напідпитку збив підлітка – отримав 2 роки ув'язнення
27 січня 2026, 13:42
У Києві 24-річний водій таксі зламав щелепу пасажирці, бо її знудило в авто
26 січня 2026, 09:10
Вбив, поклав у валізу і викинув на смітник: у Рівному судили чоловіка, який жорстоко вбив знайомого
23 січня 2026, 19:35
Всі новини »
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
Зеленський про обстріли РФ: "Відповідь буде справедливою за кожен удар"
28 січня 2026, 14:54
Держслужбовці в регіонах можуть залишитись без зарплат: уряд "забув" ухвалити нормативку
28 січня 2026, 14:40
На Одещині батьків судили через те, що діти в школі влаштували булінг
28 січня 2026, 14:25
На Чернігівщині офіцер ТЦК попався на хабарі $2 500 за "небойову" службу
28 січня 2026, 14:02
Масштабна земельна афера на Житомирщині: 1 134 ділянки і мільйони збитків
28 січня 2026, 13:39
У Києві 737 будинків залишаються без тепла: переважно на Троєщині
28 січня 2026, 13:05
Півтора мільйона на медичних навчальних матерілах: на Запоріжжі викрили схему розкрадання
28 січня 2026, 12:55
Думав, що там російські військові: у Чернівцях колишній військовий підпалив намети благодійної організації
28 січня 2026, 12:35
Удар по багатоповерхівці на Київщині: воєнний кореспондент врятував дитину з палаючого будинку
28 січня 2026, 12:19
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Валерій Чалий
Олексій Гончаренко
Олег Саакян
Всі блоги »