Смерть курсанта в одеській лікарні: медик відповідатиме за недбалість та підробку документів

Приморська окружна прокуратура скерувала до суду справу щодо лікаря-інфекціоніста, якого обвинувачують у неналежному виконанні професійних обов'язків та підробленні медичної документації

Про це повідомила Одеська обласна прокуратура, передає RegioNews.

У січні 2024 року 18-річного курсанта навчального закладу, який захворів на гостре респіраторне захворювання, направили з медпункту до інфекційної лікарні.

Пацієнт повідомив лікаря про наявну алергію на певні антибіотики та гормональний препарат.Попри це, лікар не вказав інформацію про алергію у медкарті та призначив госпіталізацію з введенням відповідних ліків.

Медсестра виконала призначення, що призвело до анафілактичного шоку та смерті курсанта.

Після трагедії лікар підробив документацію, вказавши, що у пацієнта не було алергії, щоб приховати власну недбалість.

Слідство передало матеріали до суду, де медик відповідатиме за свої дії перед законом.

