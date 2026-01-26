В Киеве 24-летний водитель такси сломал челюсть пассажирке, потому что ее тошнило в авто
Таксист, взбешенный тем, что пассажирка запачкала салон автомобиля, ударил ее несколько раз по лицу, после чего уехал
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Во время поездки в такси 27-летняя киевлянка почувствовала себя нехорошо, ее тошнило. Когда женщине стало плохо, водитель отреагировал агрессивно – высадил клиентку из авто, дважды ударив ее кулаком по лицу. Врачи диагностировали у постражавшей ушибы и перелом челюсти.
Правоохранители разыскали водителя такси – им оказался 24-летний киевлянин. Ему объявили подозрение по ч. 1 ст. 122 УК Украины (преднамеренные средней степени тяжести телесные повреждения).
Сейчас полицейские завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд. Таксисту грозит до трех лет заключения.
