15 марта 2026, 13:06

За сутки украинские пограничники уничтожили 78 вражеских БПЛА

иллюстративное фото: из открытых источников
За прошедшие сутки огневые группы Госпогранслужбы на Сумщине, Харьковщине, Приднепровском направлении и Одесщине в целом уничтожили 78 вражеских беспилотников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

В частности, пограничники 5 пограничного отряда ликвидировали 1 "шахед", 2 "гербера", 1 "зал", 1 "молния" и 22 FPV-дрона, из которых 14 – на оптоволокне.

В то же время бойцы пограничной бригады "Стальная граница" приземлили еще 1 "шахед", 1 "герберу", 8 "молний" и 32 FPV-дрона.

В Харьковской области мобильная огневая группа 4 пограничного отряда уничтожила 1 "шахед", 1 "зал" и 2 FPV-дрона.

На Приднепровском направлении пограничники ликвидировали 3 "шахеда".

Тем временем в Одесской области военнослужащие Белгород-Днестровского пограничного отряда уничтожили еще 1 "шахед" и 1 "герберу".

Как сообщалось, за минувшие сутки украинские военные ликвидировали 740 оккупантов. В общей сложности потери РФ приближаются к 1,3 млн человек.

Стало известно, сколько дронов сбили Воздушные силы ночью
15 марта 2026, 09:46
Пограничники показали, как эффектно уничтожили российские позиции на Курщине
14 марта 2026, 13:00
Украинские пограничники отбили российский штурм в Донецкой области
13 марта 2026, 20:11
Все новости »
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
Умер известный украинский художник
15 марта 2026, 15:59
Российский дрон убил двух медиков в Харьковской области
15 марта 2026, 15:31
В Украине ускорят ремонт дорог
15 марта 2026, 15:05
Зеленский является аналогом Орбана
15 марта 2026, 14:44
У блокпоста на Черниговщине взорвался вражеский дрон, пострадали военные
15 марта 2026, 14:12
В Днепре избили и пытались похитить судью
15 марта 2026, 13:42
Бойцы ГПСУ показали, как уничтожают россиян на Курском и Северо-Слобожанском направлениях
15 марта 2026, 13:29
На Львовщине с почестями "похоронили" военного, оказавшегося живым
15 марта 2026, 12:35
Армия РФ значительно активизировалась на Запорожском направлении
15 марта 2026, 11:42
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Все публикации »
