За сутки украинские пограничники уничтожили 78 вражеских БПЛА

иллюстративное фото: из открытых источников

За прошедшие сутки огневые группы Госпогранслужбы на Сумщине, Харьковщине, Приднепровском направлении и Одесщине в целом уничтожили 78 вражеских беспилотников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

В частности, пограничники 5 пограничного отряда ликвидировали 1 "шахед", 2 "гербера", 1 "зал", 1 "молния" и 22 FPV-дрона, из которых 14 – на оптоволокне.

В то же время бойцы пограничной бригады "Стальная граница" приземлили еще 1 "шахед", 1 "герберу", 8 "молний" и 32 FPV-дрона.

В Харьковской области мобильная огневая группа 4 пограничного отряда уничтожила 1 "шахед", 1 "зал" и 2 FPV-дрона.

На Приднепровском направлении пограничники ликвидировали 3 "шахеда".

Тем временем в Одесской области военнослужащие Белгород-Днестровского пограничного отряда уничтожили еще 1 "шахед" и 1 "герберу".

Как сообщалось, за минувшие сутки украинские военные ликвидировали 740 оккупантов. В общей сложности потери РФ приближаются к 1,3 млн человек.