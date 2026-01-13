11:55  13 січня
Вхід лише за дзвінком: в Одесі ліквідували мережу підпільних ігрових залів

13 січня 2026, 13:07
Фото: БЕБ
Правоохоронці припинили роботу ще п’яти залів, які входили до великої мережі нелегального грального бізнесу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Заклади працювали без ліцензій та сплати податків на вулицях Дігтярній, Новосельського, Малій Арнаутській, Європейській та на проспекті Ярослава Мудрого.

Організатори ретельно маскували бізнес: ігрові зали без вивісок розміщували на перших поверхах житлових багатоповерхівок. Всередину пускали лише перевірених клієнтів за попереднім дзвінком, а вхід охороняли системою відеоспостереження. Новачків перевіряли за спеціальними базами даних.

Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютери, периферійне обладнання, гроші, мобільні телефони, чорнові записи та рекламні публікації. Орієнтовна вартість вилученого становить майже 3 млн грн.

В Одесі ліквідували мережу підпільних ігрових залів

У БЕБ зазначили, що з початку 2025 року в регіоні викрили вже три великі мережі підпільних ігор. Наразі арештовано 21 приміщення, а власники 17 із них уже розірвали договори оренди з організаторами казино.

Крім того, в межах цього розслідування детективи БЕБ виявили діяльність ще 10 нелегальних залів.

Слідство триває, правоохоронці встановлюють усіх причетних до незаконного бізнесу.

Нагадаємо, раніше в Одесі викрили нелегальні АЗС, які продавали фальсифіковане пальне. Фігуранти купували пальне невідомого походження за значно нижчими цінами та реалізовували в різних районах міста.

