В Одесской области задержали жителя Киевщины, продававшего гуманитарные авто для ВСУ

Фото: полиция

Полицейские разоблачили жителя Киевщины, который вместе с сообщниками наладил схему продажи автомобилей, ввезенных в Украину как гуманитарную помощь, в частности для нужд ВСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Мужчина действовал под прикрытием одной из благотворительных организаций. Используя ее реквизиты и документы, он получал автомобили и выставлял их на продажу через популярную интернет-площадку объявлений.

В начале этого года правоохранители задокументировали продажу трех внедорожников – Nissan Pick-Up, Nissan Navara и Mazda. За них 53-летний делец получил 17 800 долларов. Полиция задержала его сразу после передачи документов покупателю и получения денег.

Фигуранту объявили подозрение по ч. 3 ст. 201-2 УК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Злоумышленнику грозит до 7 лет заключения с конфискацией имущества.

Следствие продолжается, правоохранители устанавливают всех участников схемы.

Напомним, ранее киевские правоохранители разоблачили мошенников, завладевших более 2 млн грн под видом продаж дронов для ВСУ. К афере были причастны две жительницы Одесской области и киевлянин.