Росіяни вночі вдарили по об’єкту інфраструктури на Одещині: є руйнування
В ніч на 10 грудня ворог вчергове масовано атакував Одещину ударними безпілотниками
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.
"Більшість ворожих цілей повітряного ураження знищено нашими силами ППО. Проте зафіксовано влучання в об’єкт інфраструктури в одному з районів", – йдеться у повідомленні.
Внаслідок удару сталося локальне руйнування з подальшим займанням складського приміщення на невеликій площі. Пожежу ліквідували.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
"Критична інфраструктура працює в штатному режимі", – зазначив посадовець.
Нагадаємо, вночі 10 грудня російські військові завдали удару по Корюківському району на Чернігівщині. Внаслідок влучання спалахнула пожежа.
