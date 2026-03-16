В Каменце-Подольском умер дед Толя – популярный блоггер и герой мемов

15 марта на 89-м году жизни умер Анатолий Ярославский из города Каменец-Подольский Хмельницкой области, известный пользователям соцсетей как дед Толя

Об этом сообщил его внук Александр Гусин, передает RegioNews.

"Мы делали все, что возможно", – отметил внук.

Из-за болезни деду ампутировали ногу, он умер от осложнений после операции.

Анатолий и его внук вели в соцсетях каналы "Дед Толя и внук", где создавали юмористические видео, набиравшие миллионы просмотров.

Дед Толя запомнился остроумными высказываниями с ненормативной лексикой и стал героем многих мемов. Одним из самых известных роликов стало его перепевание песни "Стефания" группы Kalush.

В Instagram на страницу дуэта подписаны 112 тыс. пользователей, а у TikTok – более 1,2 млн подписчиков. Около года назад из-за возраста и проблем со здоровьем он перестал сниматься в новых роликах.

