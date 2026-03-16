16 марта 2026, 13:57

В Каменце-Подольском умер дед Толя – популярный блоггер и герой мемов

Фото: из открытых источников
15 марта на 89-м году жизни умер Анатолий Ярославский из города Каменец-Подольский Хмельницкой области, известный пользователям соцсетей как дед Толя

Об этом сообщил его внук Александр Гусин, передает RegioNews.

"Мы делали все, что возможно", – отметил внук.

Из-за болезни деду ампутировали ногу, он умер от осложнений после операции.

Анатолий и его внук вели в соцсетях каналы "Дед Толя и внук", где создавали юмористические видео, набиравшие миллионы просмотров.

Дед Толя запомнился остроумными высказываниями с ненормативной лексикой и стал героем многих мемов. Одним из самых известных роликов стало его перепевание песни "Стефания" группы Kalush.

В Instagram на страницу дуэта подписаны 112 тыс. пользователей, а у TikTok – более 1,2 млн подписчиков. Около года назад из-за возраста и проблем со здоровьем он перестал сниматься в новых роликах.

Напомним, в Киеве один из блоггеров устроил показательную сцену с целью провокации. Он специально ездил лимузином с ярким освещением и кичился деньгами Для "хайпа" он также спровоцировал конфликт с прохожей. Правоохранители установили личность нарушителя. На него составили административный протокол.

13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
