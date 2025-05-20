В Одесской области легковушка вылетела в кювет: погибли два человека
ДТП произошло вечером 19 мая на трассе Одесса-Рени возле села Новосельское в Измаильском районе
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Водитель авто Opel не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал с дороги в кювет. В результате ДТП 45-летний водитель и его 34-летняя пассажирка погибли.
По факту аварии возбуждено уголовное производство. Назначен ряд экспертиз, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
Напомним, днем 18 мая на Львовщине столкнулись два автомобиля. Один человек погиб, двое получили травмы.
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