фото: ДСНС

Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС.

Через дроновий удар в Одесі "зайнялися пожежі, які ліквідовували рятувальники, добровольці, пожежний підрозділ Національної гвардії України та підрозділ Одеської міської ради".

Була пошкоджена цивільна інфраструктура, житлові будинки, навчальний заклад, транспортні засоби.

Від ДСНС для ліквідації наслідків обстрілу були залучені 78 вогнеборців та 21 одиниця техніки.

Нагадаємо, 21 квітня близько 23:00 росіяни масовано атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок ворожого удару постраждали три людини.