В Одесской области исчезли две несовершеннолетние девушки

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В Одесской области разыскиваются малолетние Анастасия Горбатюк и Владислава Гончаренко

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители устанавливают местонахождение малолетних сестричек из Одессы 11-летней Анастасии Горбатюк и 13-летней Владиславы Гончаренко, которые сегодня, 10 марта, не вернулись из школы в Приморском районе города.

Анастасия Горбатюк:

Приметы: рост около 140-150 см, среднего телосложения, темно-коричневые волосы средней длины, глаза карие.

Одета была: в джинсовую куртку, синие джинсы, коричневый свитер и обута в кроссовки черного цвета.

Владислава Гончаренко:

Приметы: рост около 140-150 см, среднего телосложения, светло-коричневые волосы средней длины, глаза карие.

Была одета: в джинсовую куртку, серый свитер.

Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении девочек, правоохранители просят сообщать в дежурную часть отделения полиции №1 Одесского районного управления полиции №1 по телефону 0 (4877) 9 49 66 или на спецлинию "102".

Напомним, в Одесской области пограничники задержали торгового представителя, который вместо товара перевозил людей к границе.