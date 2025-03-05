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05 марта 2025, 21:45

В Полтавской области мужчина жил с 14-летней девушкой, которая родила от него ребенка

05 марта 2025, 21:45
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В Полтавской области суд избрал наказание для мужчины, от которого 14-летняя девушка родила ребенка. Однако оказалось, что она претензий к нему не имеет

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

В Полтавской области к 2 годам испытательного срока приговорили мужчину. Он проживал с 14-летней девушкой, родившей от него ребенка весной 2024 года. Несовершеннолетняя на суде рассказала, что с подсудимым они проживали и у нее, и у него. После рождения младенца пара разошлась.

"Она не желала и не желает, чтобы мужчина был официально записан отцом ребенка и отказывается от предоставления им какой-либо материальной помощи, просила суд не привлекать его к какой-либо ответственности, так как все между ними было добровольным и по его согласию, претензий к обвиняемому он не имеет", - говорится в свидетельстве девушки.

Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст. 155 и ч.4 ст. 185 УК Украины. Однако поскольку к нему не имели претензий потерпевшие, его приговорили к 2 годам испытательного срока.

Справка . По данным ООН, в 2024 году в мире более 4,7 миллионов детей родились у несовершеннолетних матерей. Около 340 тысяч из этих матерей – это девушки в возрасте до 15 лет. Специалисты убеждены, что нужно инвестировать в образование молодежи и увеличение брачного возраста в странах, где брак и деторождение обычно происходят в раннем возрасте.

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