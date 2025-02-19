В Одесской области пограничники задержали 10 мужчин, которые заплатили по 6500 долларов за побег в Молдову

фото: ГПСУ

В Одесской области пограничники задержали десять нарушителей границы. Мужчины пытались в приднестровский регион Молдовы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Пограничники Подольского отряда в Раздельнянском районе задержали группу мужчин, планировавших незаконно попасть в приднестровский регион Молдовы. Благодаря техническим средствам охраны границы лиц обнаружили задолго до пересечения границы.

Организаторами бегства были администраторы телеграмм-канала. Они в режиме онлайн предоставляли инструкции по беспрепятственному пересечению границы. Стоили такие услуги в 6500 долларов.

Относительно нарушителей составлены протоколы об админправонарушениях по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", дела направили в суд.

Напомним, во Львовской области разоблачили дельцов, организовавших схему переправки мужчин за границу