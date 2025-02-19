На Одещині прикордонники затримали 10 чоловіків, які заплатили по 6500 доларів за втечу в Молдову

фото: ДПСУ

В Одеській області прикордонники затримали десятьох порушників кордону. Чоловіки намагались до придністровського регіону Молдови

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Прикордонники Подільського загону в Роздільнянському районі затримали групу чоловіків, які планували незаконно потрапити до придністровського регіону Молдови. Завдяки технічним засобам охорони кордону осіб виявили задовго до моменту перетинання кордону.

Організаторами втечі були адміністратори телеграм-каналу. Вони в режимі "онлайн" надавали інструкції щодо безперешкодного перетинання кордону. Коштували такі послуги 6500 доларів.

Щодо порушників складено протоколи про адмінправопорушення за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", справи направили до суду.

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