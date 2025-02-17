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17 февраля 2025, 15:19

Продали РФ оборудование для военных баз на $1 млн: СБУ задержала топ-менеджеров одесской компании

17 февраля 2025, 15:19
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фото: СБУ
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СБУ ликвидировала еще одну схему обхода санкций на поставки украинской продукции в Россию

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует RegioNews.

В Одессе задержали 7 участников группировки: основателя и топ-менеджеров местной компании, продававшей в РФ электрооборудование для военных объектов. Речь идет о высокотехнологичных приборах, обеспечивающих защиту и бесперебойную работу электрических сетей.

В течение 2023 года фигуранты скрыто поставили в Россию несколько партий отечественных товаров более чем на 1 млн долларов.

Для реализации сделки ее организаторы задействовали подконтрольные фирмы за пределами Украины, в частности, на Ближнем Востоке.

Сначала продукцию украинского производителя экспортировали на адреса иностранных посредников, а дальше они переправляли ее российским заказчикам. Среди них – подсанкционные компании РФ, поставляющие электрооборудование для нужд минобороны страны-агрессора, в частности, для энергопитания военных баз оккупантов.

По данным следствия, учредитель одесского предприятия привлек к сделке 6 своих подчиненных, в том числе коммерческого директора, двух руководителей отделов и бухгалтера.

В ходе обысков по местам работы и проживания фигурантов обнаружили документацию, мобильные телефоны и компьютеры, которые использовались в незаконной деятельности.

Задержанным сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Они находятся под стражей.

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что во время войны черкасский химзавод продавал россиянам продукцию на 1,8 млн. долларов.

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