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СБУ ліквідувала ще одну схему обходу санкцій на поставки української продукції до Росії

Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує RegioNews.

В Одесі затримали 7-х учасників угруповання: засновника і топменеджерів місцевої компанії, яка продавала в РФ електрообладнання для військових об’єктів. Йдеться про високотехнологічні прилади, які забезпечують захист та безперебійну роботу електричних мереж.

Протягом 2023 року фігуранти приховано поставили до Росії декілька партій вітчизняних товарів на понад 1 млн доларів.

Для реалізації оборудки її організатори задіяли підконтрольні фірми за межами України, зокрема на Близькому Сході.

Спочатку продукцію українського виробника експортували на адреси іноземних посередників, а далі вони переправляли її російським замовникам. Серед них – підсанкційні компанії РФ, які постачають електрообладнання для потреб міноборони країни-агресора, зокрема для енергоживлення військових баз окупантів.

За даними слідства, засновник одеського підприємства залучив до оборудки 6-х своїх підлеглих, у тому числі комерційного директора, двох керівників відділів та бухгалтера.

Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів виявили документацію, мобільні телефони та комп’ютери, які використовували у незаконній діяльності.

Затриманим повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Вони перебувають під вартою.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час війни черкаський хімзавод продавав росіянам продукцію на 1,8 млн доларів.