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04 февраля 2025, 02:19

В Луцке произошел пожар на почтовом терминале

04 февраля 2025, 02:19
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фото: ГСЧС
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Пожар возник 3 февраля около 20:30 на одном из терминалов почтового оператора по улице Корсака Ивана в Луцке

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

Спасатели за почти два часа с помощью трех водяных стволов ликвидировали пожар площадью около 60 кв.м.

Причина возгорания устанавливается.

Пострадавших в результате инцидента нет.

Напомним, ночью 29 января на Закарпатье произошел пожар на предприятии: горел склад.

Луцк спасатели пожар почтовый терминал
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