В Херсоне россияне убили тракториста
В понедельник, 27 января, российские военные атаковали дроном трактор в Херсонском районе. В результате взрыва водитель погиб
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной прокуратуры.
Предварительно известно, что в полдень россияне сбросили взрывчатку с дрона на трактор, в котором находился 44-летний мужчина.
"В результате атаки мужчина погиб", — говорится в сообщении.
Как уточнил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, российские террористы убили тракториста в Херсоне.
По факту военного преступления, повлекшего гибель человека, продолжается досудебное расследование.
Напомним, ранее вблизи села Миролюбовка Херсонского района на российской мини взорвался работавший в поле тракторист.
Россияне сбросили взрывчатку с дрона на Херсон: пострадал мужчинаВсе новости »
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