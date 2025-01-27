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27 января 2025, 19:00

В Херсоне россияне убили тракториста

27 января 2025, 19:00
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иллюстративное фото: Херсонская областная прокуратура
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В понедельник, 27 января, российские военные атаковали дроном трактор в Херсонском районе. В результате взрыва водитель погиб

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной прокуратуры.

Предварительно известно, что в полдень россияне сбросили взрывчатку с дрона на трактор, в котором находился 44-летний мужчина.

"В результате атаки мужчина погиб", — говорится в сообщении.

Как уточнил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, российские террористы убили тракториста в Херсоне.

По факту военного преступления, повлекшего гибель человека, продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее вблизи села Миролюбовка Херсонского района на российской мини взорвался работавший в поле тракторист.

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