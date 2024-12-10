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10 декабря 2024, 05:41

В Одесской области накрыли 8 нелегальных АЗС

10 декабря 2024, 05:41
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фото: БЭБ
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В Одесской области разоблачили незаконную сеть АЗС по изготовлению и сбыту подакцизных товаров

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.

Группа дельцов без разрешительных документов продавали бензин и дизельное топливо неизвестного происхождения. Для этого арендовали несколько земельных участков и установили оборудование.

Горючее хранили в специальных пластиковых и металлических емкостях, оборудованных автозаправочным оборудованием.

Правоохранители провели более 10 обысков и изъяли 65,7 тонны дизельного горючего и бензина на сумму более 3,6 млн грн. Кроме того, изъяли 31 емкость и колонки для реализации топлива и передвижную АЗС на базе Mercedes-Benz 814.

Общая стоимость изъятых подакцизных товаров составляет около 4,9 млн грн.

Правоохранители устанавливают полный круг лиц, причастных к противоправной деятельности, продолжаются экспертизы.

Напомним, ранее сообщалось, что на Буковине будут судить директора двух АЗС по факту сбыта фальсифицированного горючего.

обыски АЗС Одесская область БЭБ
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