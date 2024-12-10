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10 грудня 2024, 05:41

На Одещині накрили 8 нелегальних АЗС

10 грудня 2024, 05:41
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фото: БЕБ
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В Одеській області викрили незаконну мережу АЗС з виготовлення та збуту підакцизних товарів

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, передає RegioNews.

Група ділків без дозвільних документів продавали бензин та дизельне пальне невідомого походження. Для цього орендували декілька земельних ділянок та встановили обладнання.

Пальне зберігали у спеціальних пластикових та металевих ємностях, обладнаних автозаправним устаткуванням.

Правоохоронці провели понад 10 обшуків й вилучили 65,7 тонни дизельного пального та бензину на суму понад 3,6 млн грн. Крім того, вилучили 31 ємність й колонки для реалізації палива та пересувну АЗС на базі авто Mercedes-Benz 814.

Загальна вартість вилучених підакцизних товарів становить майже 4,9 млн грн.

Правоохоронці встановлюють повне коло осіб причетних до протиправної діяльності, тривають експертизи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Буковині будуть судити директора двох АЗС за фактом збуту фальсифікованого пального.

обшуки АЗС Одеська область БЕБ
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