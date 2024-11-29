фото: ДПСУ

Правоохоронці викрили на Одещині черговий канал незаконного переправлення чоловіків через кордон

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

У Подільському районі області затримали організатора та двох пособників під час спроби переправлення трьох чоловіків. Свої послуги ділки оцінили у 3,5 тисячі доларів з кожного охочого незаконно перетнути придністровський сегмент українсько-молдовського кордону.

Правоохоронці здійснили обшуки за місцями проживання фігурантів та вилучили кошти в іноземній валюті, телефони з доказами діяльності, сім-карти.

Організатора та одного з пособників взяли під варту з можливістю внесення застави в 605,6 тисячі гривень з кожного.

Також зазначається, що щодо трьох утікачів склали адмінпротоколи.

Нагадаємо, раніше на Буковині прикордонники викрили ухилянта, який сховався в сидінні буса під ковдрою.