16:37  28 листопада
В Україні збільшили обсяги відключень електроенергії: інформація від Укренерго
07:15  28 листопада
ЗСУ показали, як зараз виглядає зруйнований росіянами Торецьк
11:57  28 листопада
У Києві зіткнулися вантажівки: одного водія визволяли рятувальники
UA | RU
UA | RU
29 листопада 2024, 04:10

За кордон за 3500 доларів: на Одещині викрили канал переправлення ухилянтів

29 листопада 2024, 04:10
Читайте также на русском языке
фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці викрили на Одещині черговий канал незаконного переправлення чоловіків через кордон

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

У Подільському районі області затримали організатора та двох пособників під час спроби переправлення трьох чоловіків. Свої послуги ділки оцінили у 3,5 тисячі доларів з кожного охочого незаконно перетнути придністровський сегмент українсько-молдовського кордону.

Правоохоронці здійснили обшуки за місцями проживання фігурантів та вилучили кошти в іноземній валюті, телефони з доказами діяльності, сім-карти.

Організатора та одного з пособників взяли під варту з можливістю внесення застави в 605,6 тисячі гривень з кожного.

Також зазначається, що щодо трьох утікачів склали адмінпротоколи.

Нагадаємо, раніше на Буковині прикордонники викрили ухилянта, який сховався в сидінні буса під ковдрою.

Одеська область втеча за кордон ухилянти втеча від мобілізації кордон
23 листопада 2024
Що не так із Планом стійкості від Зеленського
На тисячний день повномасштабної війни з Росією президент України Володимир Зеленський виголосив у Верховній Раді План стійкості. План охоплює фактично всі сфери життя держави та суспільства, формулює...
22 листопада 2024
Кількість українців, готових погоджуватися на "поганий мир", збільшується — соціолог
Які проблеми сьогодення найбільше турбують українців, на які сценарії закінчення війни готові більшість громадян, чи вбачають жителі країни демографічну кризу та чи впливає на бажання перемогти відклю...
21 листопада 2024
Снігова фортеця: чим може здивувати Піп Іван – найпопулярніша гора України
Гора Піп Іван дуже добре відома багатьом українцям. Це – перше місце в країні, де ще наприкінці вересня починає випадати сніг, який перетворює саму гору й дослідну станцію на ній на надзвичайної краси...
15 листопада 2024
Тіньове життя нового голови Закарпаття Мирослава Білецького: рекет, мільйонні підряди та син у ТЦК
Офіційна біографія новопризначеного голови Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослава Білецького представляє українського чиновника нового типу – ефективного, порядного, патріотичного, ...
На Львівщині п’яний водій збив пішохода: чоловіка госпіталізували
29 листопада 2024, 03:33
Житель Києва попросив у військового телефон та вкрав з його банківського рахунку 80 тис. грн
29 листопада 2024, 02:27
Ексклюзивні кадри: на Курщині бійці ССО взяли в полон російських морських піхотинців
29 листопада 2024, 01:25
СБУ затримала 8 фігурантів, які намагалися зірвати мобілізацію: один з них напав з ножем на працівника ТЦК
29 листопада 2024, 00:56
На Волині судитимуть чоловіка за зґвалтування 16-річної дівчини
29 листопада 2024, 00:27
Житель Хмельниччини підробив довідку ВЛК, щоб уникнути мобілізації: що йому загрожує
29 листопада 2024, 00:05
В АРМА розповіли, за скільки вдалося продати бурштиновий портрет Медведчука
28 листопада 2024, 23:34
З прикордонного села на Чернігівщині евакуювали тяжкохворого чоловіка
28 листопада 2024, 22:08
У Києві виявили залишки російської ракети
28 листопада 2024, 21:13
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Що не так із Планом стійкості від Зеленського
Кількість українців, готових погоджуватися на "поганий мир", збільшується — соціолог
Всі публікації »
Юрій Богданов
Віктор Шлінчак
Вадим Денисенко
Всі блоги »